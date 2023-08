Buongiorno, signor Guadagni. Grazie di averci concesso questa intervista. Cominciamo subito. Ci ha parlato di un rinnovamento nella vostra azienda, potrebbe spiegarci meglio di cosa si tratta?

Luigi Guadagni: Certamente, e grazie a voi per l’opportunità. Sì, stiamo vivendo un momento di rinnovamento in Guadagni Spa. Abbiamo compreso l’importanza della sostenibilità e ci siamo dedicati ad affrontare questa sfida in modo visionario e responsabile. Vogliamo reinventare il layout della nostra azienda per accogliere nuovi marchi e prepararci alla rinascita di quelli che tradizionalmente ci appartenevano.

E come state affrontando la questione della sostenibilità?

Luigi Guadagni: Non ci sottraiamo alla legge di Darwin, come si suol dire. Abbiamo abbracciato la sfida con una prospettiva sia visionaria che incosciente, nel senso di voler essere coraggiosi e intraprendenti. Abbiamo iniziato con il rinnovamento delle nostre sedi, implementando impianti fotovoltaici che ci hanno reso completamente autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo ci ha permesso di risparmiare oltre 48 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. Inoltre, abbiamo una gamma di prodotti sempre più elettrificata e abbiamo installato 20 colonnine di ricarica nelle nostre sedi, oltre alle prime due pubbliche. Questo è il nostro modesto contributo alla de-carbonizzazione e alla transizione energetica nel mondo della mobilità.

È davvero un impegno notevole. Come vedete il futuro della vostra azienda e del settore della mobilità sostenibile?

Luigi Guadagni: Siamo convinti che il futuro debba puntare sempre di più verso la sostenibilità. Come azienda, vogliamo continuare a essere protagonisti in questo percorso di evoluzione. La mobilità elettrica è una strada imprescindibile da percorrere. Vogliamo essere pronti per la rinascita del settore, abbracciando le nuove sfide con entusiasmo e impegno.

Grazie mille, signor Guadagni, per averci illustrato il vostro impegno e la vostra visione per un futuro sostenibile. In bocca al lupo per il vostro percorso.

Luigi Guadagni: Grazie a voi per l’interesse e per diffondere il nostro messaggio. Il futuro è nelle nostre mani, e vogliamo essere parte attiva di questa rivoluzione verso una mobilità più pulita ed ecologica.