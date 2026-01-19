Nuovi spazi, stesso amore per la pizza: a Gela apre Pizzarium 2.0

La nuova veste segna l’evoluzione della visione contemporanea della pizza firmata Francesco Tasca

GELA – Cambia sede, cresce negli spazi e consolida un’identità ormai ben definita. Pizzarium 2.0 inaugura una nuova fase del suo percorso e lo fa restando nel cuore del centro storico, a pochi metri dalla precedente location. Un passaggio che non è un semplice restyling, ma un vero salto di qualità per il progetto guidato dal pizzaiolo Francesco Tasca.

Dal locale originario di circa 65 metri quadrati si passa oggi a oltre 300 metri quadrati, pensati per accogliere il pubblico durante tutto l’anno e rispondere a una richiesta in costante crescita.

«Non è stata una ristrutturazione – spiega Tasca – ma un trasferimento vero e proprio. Siamo rimasti in centro, ma con spazi completamente diversi, adeguati ai numeri che oggi Pizzarium registra».

Un locale più grande, moderno ed elegante

La nuova sede può contare su 170 posti a sedere, distribuiti tra una sala principale da circa 120 coperti e una sala privata da 50 posti, con la possibilità di organizzare i turni – al momento – soltanto il sabato sera.

Il progetto degli interni punta su uno stile moderno ed elegante, con richiami pop capaci di colpire fin dall’ingresso: pareti floreali, un grande albero scenografico, insegne luminose e una cantina su misura da oltre 900 bottiglie, che diventa uno degli elementi identitari del locale.

«Abbiamo curato ogni dettaglio – racconta Tasca – perché l’idea è offrire un’esperienza completa, non soltanto una cena».

La prima pizzeria “solo pizza” di Gela

Pizzarium 2.0 rivendica una scelta chiara e controcorrente: essere la prima pizzeria di Gela dedicata esclusivamente alla pizza, senza contaminazioni da ristorante.

«In città quasi tutti propongono anche cucina – sottolinea Tasca – noi invece abbiamo deciso di specializzarci e restare fedeli alla pizza, in modo totale».

La proposta ruota attorno alla pizza napoletana contemporanea, con ingredienti di alta qualità, salumi selezionati e una lavorazione resa oggi più efficiente da una cucina ampia e attrezzata. Al centro resta l’impasto, realizzato con un blend di sette farine, di cui due biologiche, utilizzato in un’unica tipologia per garantire riconoscibilità e coerenza.

Accanto alla contemporanea, trova spazio anche una pizza in doppia cottura, prima fritta e poi passata in forno: una rivisitazione personale che arricchisce la carta. Il menu segue rigorosamente la stagionalità, con proposte che cambiano durante l’anno. Tra le pizze più richieste del periodo spicca quella con vellutata di bufala, fior di latte, misticanza, tartare di tonno rosso, maionese al cappero, pomodori semi-dry e zest di limone.

Vino, pairing ed eventi

Grande attenzione è riservata anche al mondo del vino. La cantina diventa protagonista di serate tematiche, pairing pizza-vino e appuntamenti fissi come la cena cantata della domenica, evento a numero chiuso che trasforma il locale in uno spazio di convivialità, musica e intrattenimento.

Con un team di 12 persone, di cui 5 dedicate esclusivamente alla pizzeria, Pizzarium 2.0 si prepara a lavorare a pieno regime sia d’estate che d’inverno, confermandosi come una delle realtà più dinamiche e interessanti del panorama gastronomico gelese.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp