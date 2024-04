Il Comitato paritetico Giustizia-ministero delle Infrastrutture ha approvato la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro. In particolare, sono stati approvati lavori per 2.300.000 euro per l’efficientamento energetico della Casa circondariale di Agrigento e 1.900.000 euro per l’adeguamento strutturale della Casa circondariale di Sciacca. Nel carcere saccense saranno realizzati 20 nuovi posti detentivi.