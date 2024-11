Aica informa che, in base a quanto comunicato da Siciliacque, si è verificata un’interruzione della fornitura elettrica al sollevamento idrico di contrada “Fontes Episcopi” ad Aragona. Per questo motivo, oggi, 13 novembre, sarà sospesa la fornitura idrica al serbatoio “Belvedere” di Aragona. Ma tale situazione provocherà una drastica riduzione della fornitura idrica sia ad Aragona che a Comitini e Favara.

“Per lo stesso motivo – si legge in una nota di Aica – si registrerà una drastica riduzione della fornitura idrica alla Casa circondariale di Agrigento e alle utenze Voltano. Di conseguenza la turnazione idrica prevista per i prossimi giorni nei comuni interessati potrà subire degli slittamenti o limitazioni con conseguenti disservizi. Ed ancora Aica comunica che E-Distribuzione, giovedì 14 novembre dalle 9 alle 16,50, interromperà la fornitura elettrica in contrada Contuberna e, quindi, all’impianto di potabilizzazione di Santo Stefano Quisquina.

“Tale situazione – precisa Aica – provocherà la riduzione delle portate idriche fornite dall’acquedotto Voltano e Tre Sorgenti e, pertanto, si verificherà la riduzione della fornitura idrica consegnata ai comuni di Comitini; Aragona, Favara e utenze Voltano, Grotte, Naro, Racalmuto, Castrofilippo, Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa. La distribuzione tornerà regolare non appena ripristinata le forniture elettriche ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici”

