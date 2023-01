Interrotta corsa di clandestina di cavalli, nel blitz fermate almeno trenta persone

Era già successo nel novembre del 2020. Stesso scenario, questa mattina, in contrada “Ciccobriglio”, in territorio di Naro, dove i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati dal dirigente Giovanni Minardi, i loro colleghi del Commissariato di Canicattì, diretti dal commissario capo Francesco Sammartino, e i militari della Guardia di finanza hanno bloccato ed interrotto un’altra corsa clandestina di cavalli. Agenti e finanzieri hanno preso in consegna i due animali coinvolti nella gara.

Fermate una trentina di persone di Agrigento, Campobello di Licata, Canicattì e Palma di Montechiaro. Sono i presunti organizzatori, i fantini e gli scommettitori. Tutti sono stati portati alla caserma Anghelone, dove i poliziotti della Squadra Mobile, e la Procura della Repubblica, con il reggente Salvatore Vella, dovranno valutare ogni singola posizione dei soggetti bloccati all’alba. Il blitz è scattato dopo alcune indagini dei poliziotti del Commissariato canicattinese. Secondo i primi accertamenti gli “spettatori” avrebbero scommesso somme in denaro per diverse migliaia di euro.