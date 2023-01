Giorno della Memoria, al liceo Leonardo incontro per ricordare le vittime dei lager e le leggi razziali

In un momento storico così critico, scosso dai nuovi scenari di guerra e dalle crisi umanitarie, ci si interroga sui valori della vita, sul senso della storia e della memoria, sul destino della democrazia. Ricordare è interpretare il presente e preparare il futuro: in occasione della Giornata della Memoria il liceo “Leonardo” di Agrigento ha promosso un momento di riflessione che ha visto coinvolti gli studenti liceali. “Sono soprattutto le nuove generazioni che devono capire i danni che può provocare il razzismo”, è stato detto durante l’incontro. Sono stati ricordati i vari tipi di lager anche quelli in cui si trovavano gli internati militari italiani.

VIDEO