Il video è pro­dot­to da “Emo­tio­nal Si­ci­ly”, l’au­to­re è Ma­ni­la Di Mai­ra e la re­gia è di Andrea Vanadia.

E’ stato il cortometraggio documentaristico “To the Sou­th­we­st – Peo­ple, na­tu­re and cul­tu­re of Be­lì­ce Val­ley”, a ri­ce­ve­re il “Silver Award” nel­la ca­te­go­ria “Do­cu­men­ta­ry e Tv” all’International Tour Film Festival: un concorso internazionale aperto a cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi. Il cortometraggio focalizza il suo storytelling sui per­cor­si dei mon­ti Si­ca­ni e rac­con­ta i ter­ri­to­ri tra Agri­gen­to e Tra­pa­ni come di Sam­bu­ca di Si­ci­lia, Men­fi, Ca­stel­ve­tra­no , Gi­bel­li­na, Mon­te­va­go, San­ta Mar­ghe­ri­ta del Be­li­ce, Se­li­nun­te, Ma­ri­na di Se­li­nun­te, coin­vol­gen­do zone ar­cheo­lo­gi­che come mon­te Adra­no­ne ed il par­co Ar­cheo­lo­gi­co di Se­li­nun­te. Il festival è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale CivitaFilm, con sede a Civitavecchia.

Il vi­deo “To the Sou­th­we­st – Peo­ple, na­tu­re and cul­tu­re of Be­lì­ce Val­ley” è pro­dot­to da “Emo­tio­nal Si­ci­ly”, l’au­to­re è Ma­ni­la Di Mai­ra, an­che lei di ori­gi­ni si­ci­lia­ne, e la re­gia è di Andrea Vanadia, giovane regista siciliano già autore di video promozionali e documentari sulla Sicilia, tra tutti il video vincitore realizzato in occasione della candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

Il documentario “To the Southwest” ha vinto recentemente anche un Gold Award anche in Giappone e attualmente concorre anche in California dove si attendono i risultati.