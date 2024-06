Uno schieramento di soci ha reso onore ai Caduti.

In occasione del 188° anniversario della fondazione del corpo dei Bersaglieri, la sezione di Agrigento dell’Associazione dei fanti piumati ha organizzato ieri pomeriggio, 18 giugno, un’apposita celebrazione nel giardino botanico della città. Uno schieramento di soci, al comando del vicepresidente sezionale ten. Angelo Gelo, ha reso gli onori ai Caduti ed un omaggio floreale è stato deposto ai piedi del monumento al bersagliere che venne inaugurato, proprio all’interno del Giardino, nel 2019 in occasione del raduno interregionale che venne organizzato dalla sezione agrigentina. Alla celebrazione sono intervenuti il sindaco Franco Micciché, prefetto Filippo Romano, il comandante di Esercito Sicilia generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, il comandante provinciale dei carabinieri col. Nicola De Tullio, il vicecomandante della Capitaneria di porto capitano di corvetta Giovanni Vindigni, Achille Contino in rappresentanza del commissario del Libero Consorzio tra comuni.

Dopo l’omaggio ai Caduti è stata data lettura del messaggio inviato dal decano dei bersaglieri in servizio, l’agrigentino generale di corpo d’armata Luciano Portolano.

Messaggi di saluto sono stati portati dal sindaco Micciché, dal generale Scardino che ha ribadito tradizioni e compiti dei bersaglieri, dal dott. Contino che a nome del commissario alla Provincia ha posto anche l’accento sulla volontà dell’Ente di valorizzare il Giardino botanico e dal prefetto il quale ha sottolineato lo stretto rapporto che ha sempre avuto con i bersaglieri, tanto da essere stato nominato bersagliere onorario. A lui il presidente della Sezione Andrea de Castro ha consegnato la tessera di socio della sezione ANB

agrigentina. Lo stesso presidente de Castro ha poi ricordato il nesso tra i bersaglieri ed il territorio di Agrigento e le attività svolte dalla sezione da lui diretta. La socia Enza Genova

ha, infine, dato lettura della preghiera del bersagliere.