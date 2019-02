International Fashion Week Milano: brand d’eccellenza per Art Nobless

Da Dubai a Milano, la prestigiosa kermesse fashion per la settimana della moda

Tra i protagonisti dell’ International Fashion Week Milano, i brand d’eccellenza di Art Nobless, sei stilisti in passerella per emozionare e stupire in occasione del prestigioso evento. Per la settimana della moda da Dubai giunge a Milano, l’organizzazione internazionale The Opulence Event Company Dubai di Cheryle Dias e Prasanna Weerasooriya, che organizza sfilate nelle principali città della moda, : Dubai, Parigi, Milano, Londra, New York. L’evento glamour prenderà il via il 23 febbraio, nella lussuosa location del Melià Hotel. Designer internazionali ed emergenti sotto i riflettori di buyers, imprenditori del settore, media, blogger ed influencer, porteranno in passerella le loro creazioni.

Il red carpet della moda milanese, sarà la vetrina d’eccezione per gli stilisti di Art Nobless, management per la moda che lavora per prestigiosi brand emergenti ed offre a stilisti e designer accessori, l’occasione di presentare al grande pubblico collezioni handmade, all’insegna della creatività. Per Art Nobless gli stilisti presenti sono: Jasha, Pietro Paradiso, Re Mida, Scalzi & Pareati, Sofia Alemani e Giusy Donini. La maison Jasha nasce dalla fusion creativa di Salvatore D’Orsi e Antonino Terminiello, stilisti sorrentini, con l’unico obiettivo quello di “vestire” la bellezza femminile con sensualità, emozionando. Il brand Re Mida, nasce dalla produzione artigianale dell’orafa Miriana Presicce di Lecce, che ama giocare con oro, argento, pietre e colori con creatività. Lo stilista Pietro Paradiso si definisce un artista in prestito alla moda. Pugliese le sue collezioni sono a tiratura limitata, attualmente toccano il mercato internazionale. Pietro Paradiso si occupa prevalentemente di collezioni ad personam. Scalzi & Pareati nasce da un’idea esclusiva di Paola & Max ed esprime un vero e proprio stile di vita, fonte di ispirazione la Sardegna, fantasie e colori per una donna libera informale e fashion. La fashion designer di gioielli Giusy Donini, realizza monili esclusivi con tecniche professionali come: l’embroidey, embroidery soutache e la tessitura di perline. Ogni accessorio è singolare. La fashion creative Sofia Alemani crea abiti su misura, con mise geometriche e tessuti eleganti ed alternativi. La settimana della moda sarà caratterizzata da sfilate ed eventi in showroom, top model di varie nazionalità sfileranno in passerella con le creazioni del mondo ecclettico della moda.