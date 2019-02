Agrigento, spedizione punitiva: 10 persone a giudizio

Avrebbero messo in atto una vera e propria spedizione punitiva all’interno della casa circondariale “Di Pasquale” di Agrigento nei confronto di un altro detenuto. Adesso, con le accuse di lesioni aggravate, minacce e danneggiamento, finiscono a processo 10 persone. L’udienza, che ieri è stata rinviata per un difetto di notifica, riprenderà il prossimo 6 giugno davanti al giudice Giuseppe Sciarrotta.

Si tratta di Diego Pelonero, 45 anni, di Licata; Gianluca Scaccia, 35 anni, di Canicattì; Valerio Renna, 27 anni, di Misterbianco; Fabio Pastore, 41 anni, di Catania; Giuseppe Meli, 46 anni, di Camastra; Giancarlo Egitto, 50 anni, di Catania; Vincenzo Furia, 55 anni, di Canicattì; Francesco Costa, 34 anni, di Ragusa; Giovanni Crescenti, 45 anni, di Messina; Claudio Musso, 51 anni, di Noto e Calogero Antona, 48 anni, di Licata.

In particolare, secondo l’impianto accusatorio, Costa con una scusa avrebbe portato il detenuto in una zona d’ombra lontano da occhi indiscreti e, con l’ausilio di altri due che facevano da palo, sarebbe iniziato il regolamento di conti. Ancora non chiaro il motivo alla base del pestaggio. Fra le persone oggi a giudizio ci sono anche “volti noti”: Giuseppe Meli, all’epoca detenuto per ricettazione, è il figlio di Rosario Meli, alias “u puparu”, il boss di Camastra. Presente alla spedizione ci sarebbe stato anche Gianluca Scaccia, di Canicattì, accusato del tentato omicidio del rivale in amore.

I fatti risalgono all’ottobre 2017.