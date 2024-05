I prodotti esposti alla vendita non avevano il codice di registrazione del Ministero della Salute. Cento confezioni di integratori alimentari sono state sequestrate in un’erboristeria di Agrigento. Al titolare dell’esercizio commerciale, è stata elevata una maxi sanzione amministrativa di quasi 7.000 euro. Tutto quanto nel corso di controlli dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo, in erboristerie e negozi che commercializzano integratori alimentari, per verificare il rispetto dei requisiti di legge e le condizioni igienico – sanitarie. I militari del Nas a conclusione dell’ispezione igienico hanno sequestrato le confezioni di integratori poiché gli stessi non erano stati notificati al dicastero per la prevista applicazione informativa. Quindi è scattata la maxi multa per omissione alle disposizioni attinenti alla immissione in commercio di integratori alimentari.