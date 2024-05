Devastato da un incendio un garage adibito a deposito, in via Sapio a Licata, che è risultato essere in stato d’abbandono. Ad accorrere, durante la notte, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. I pompieri dopo alcune ore di lavoro hanno spento le fiamme, mentre i militari dell’Arma hanno cercato di identificare il proprietario dell’immobile, ma non è stato almeno per il momento possibile. Le cause del rogo non sono chiare. Privilegiata la natura dolosa. In via Sapio vi sarebbe un sistema di videosorveglianza. Ed è proprio attraverso le immagini degli “occhi elettronici” che i militari dell’Arma potrebbero accertare l’origine dell’incendio.