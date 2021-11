Insultano carabinieri su facebook dopo posto di controllo: denunciati

Fermato per un controllo in piazza Stazione, ha postato su Facebook una foto dei carabinieri, accompagnata da un insulto verso l’Arma. Un trentaseienne di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di vilipendio alle istituzioni, e alle forze armate. A denunciarlo i militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento. Denunciato anche un altro agrigentino di 37 anni, disoccupato, che proprio in quel post, ha commentato apostrofando in malo modo i carabinieri.