Insegnante morta per malaria, mercoledì i funerali: indagato anche medico di famiglia

Insegnante ad Agrigento morta per malaria, mercoledì i funerali.

Di ritorno da una vacanza in Nigeria, per una settimana era stata ricoverata in Rianimazione. Aveva 44 anni ed era anche una giornalista

Al termine dell’esame autoptico, il pubblico ministero, titolare del fascicolo, Elenia Manno, ha concesso il nulla osta, e la salma di Loredana Guida è stata restituita ai familiari.

I funerali si terranno nella chiesa di “San Nicola”, nel quartiere di Fontanelle, mercoledì alle 15,30

Sette informazioni di garanzia – per medici e infermieri dell’ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento – sono stati emessi dal Pm Elenia Manno che è titolare dell’inchiesta aperta per omicidio colposo sulla morte della giornalista-insegnante Loredana Guida di 44 anni che aveva contratto la malaria. La donna è deceduta dopo una settimana di ricovero in Rianimazione. La giornalista il 15 gennaio scorso era andata al pronto soccorso a causa della febbre alta comunicando – come riferito dai familiari e confermato dall’Asp di Agrigento – di essere tornata da una vacanza in Nigeria. Una informazione che non avrebbe fatto scattare alcuna successiva indagine diagnostica specifica.

E’ entrata in coma nella notte del 27

La 44enne, firmando le dimissioni, è tornata a casa, ma cinque giorni dopo è entrata in coma è stata portata in ospedale dov’è morta nella notte del 27 gennaio scorso. Gli indagati potranno nominare il proprio consulente di fiducia per prendere parte all’irripetibile esame autoptico. All’autopsia, per volontà della Procura di Agrigento, ha partecipato anche un infettivologo. L’Asp ha ufficialmente reso noto che il «giorno 21 veniva ipotizzata la diagnosi di ‘malaria’, confermata da un test immunocromatografico eseguito lo stesso giorno e validata dall’istituto di Microbiologia dell’università di Palermo come malaria da Plasmodium falciparum».

Indagato anche il medico di famiglia.

Tra gli indigati c’è anche il medico di famiglia, oltre ai medici e agli infermieri dell’ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento. L’iscrizione, come atto dovuto, arriva dopo l’audizione dei familiari della donna che hanno ricostruito l’intera catena di medici che ha seguito il caso. Poche ore dopo la tragedia, i familiari di Loredana, assistiti dall’avvocato Daniela Posante, hanno denunciato omissioni e negligenze da parte dei medici dell’ospedale San Giovanni di Dio che, dopo il suo primo accesso: era il 15 gennaio, con la febbre a 40 e nonostante avesse comunicato di essere da poco tornata dall’Africa, non sarebbe stata sottoposta – secondo i familiari – a indagini diagnostiche mirate e specifiche.

I funerali ed il cordoglio.