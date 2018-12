Inizio lavori di pulizia dei valloni e dei Torrenti in provincia di Agrigento

Detto…fatto!

Il Presidente della Regione Onle Nello Musumeci e l’Assre alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone solo otto giorni fa si erano impegnati a far iniziare i lavori di pulizia di alcuni corsi d’acqua in provincia di Agrigento.

Domani 03/Dicembre si procederà alla consegna dei lavori del Fiume San Leone (Akragas) nel capoluogo, di quelli del torrente Sparacia nel territorio di Cammarata ( opera richiesta con forza dal Sindaco GIAMBRONE) e di tre valloni in un unico progetto nel territorio di Ribera.

L’iter è stato curato dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento nei tempi imposti dal Presidente Musumeci. Al Genio Civile anche la progettazione e la Direzione dei lavori.

L’ingegnere Capo Duilio Alongi comunica anche che in settimana saranno consegnati i lavori del torrente Mandrarossa di Menfi e quelli del Vallone San Marco a Sciacca.