Iniziata con successo la campagna abbonamenti dell’Akragas calcio

E’ scattata con successo la campagna abbonamenti all’Akragas per la stagione 2019-2020 nel campionato di Eccellenza. Ieri pomeriggio, lunedì 19 agosto, giorno d’inizio della prenotazione delle tessere, oltre 50 tifosi, hanno sottoscritto l’abbonamento. Un inizio col botto, senza dubbio un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni, che entusiasma la dirigenza e la sprona a continuare ad operare sul mercato per rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Corrado Mutolo. Il presidente Giovanni Castronovo, per venire incontro alle esigenze dei tifosi, ha deciso di aprire la segreteria per gli abbonamenti non più tre giorni a settimana, ma tutti i pomeriggi tranne il sabato e la domenica, dalle ore 16 alle 19. La segreteria dell’Akragas, dunque, è a disposizione dal lunedì al venerdì presso la sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento.

Ecco nel dettaglio i prezzi degli abbonamenti per settore:

Tribuna Vip 200 euro

Tribuna coperta numerata 100 euro

Curva 50 euro

Costo abbonamenti ridotti per donne, sopra i 65 anni e fino a 14 anni:

Tribuna coperta numerata 80 euro

Curva 40 euro

Il presidente Castronovo dichiara: “Quando ieri mi hanno comunicato il numero di tifosi che, in appena due ore, hanno prenotato l’abbonamento mi sono quasi commosso: sono numeri da serie C. E’ bellissimo rivedere l’entusiasmo dei tifosi e, soprattutto, è stupendo avere la loro fiducia. Non li deluderemo, ma faremo di tutto per regalargli grandi soddisfazioni. Siamo ancora sul mercato, pronti a regalare altri giocatori al nostro mister e alla nostra meravigliosa tifoseria”.