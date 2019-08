“Binari d’Estate”, iniziative alla stazione di Porto Empedocle Centrale

Le associazioni Ferrovie Kaos e MariTerra, prendendo atto del mancato rilascio da parte della Questura di Agrigento delle autorizzazioni necessarie, comunicano l’annullamento dell’evento “Try.in Fest” previsto per la data di sabato 17 agosto 2019 presso l’area ferroviaria di Porto Empedocle Centrale.

Nello scusarci con gli spettatori per l’avvenuto, precisiamo come la comunicazione dell’annullamento arriva soltanto in queste ore per via dell’effettuazione nelle scorse ore di tutti gli atti propedeutici all’organizzazione dell’evento, purtroppo però il sopraggiungere di alcuni impedimenti di ordine burocratico non permettono lo svolgimento del concerto.

Ribadiamo comunque la prosecuzione di tutti gli altri eventi relativi al cartellone “Binari d’Estate”, il quale sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico, ed invitiamo tutti a continuare a seguirci nei prossimi appuntamenti all’interno dell’area di Porto Empedocle Centrale.