Al via la fase di cantierizzazione dei lavori di completamento della strada statale 626 dir tratto “Licata-Braemi”. Questo progetto comprende il tracciato situato tra il km 27+800 ed il km 39+000, ovvero tra l’innesto alla Statale 190 “delle Solfare”, nei pressi della miniera “Trabia Tallarita”, e il collegamento alla Statale 626 “della Valle del Salso” (noto anche come “Ssv Caltanissetta – Gela”) in corrispondenza dello svincolo Braemi.

“Oggi, con grande soddisfazione afferma il deputato regionale Angelo Cambiano -, annuncio che si avvia finalmente la fase di cantierizzazione dei lavori, accompagnata da un servizio di monitoraggio geotecnico. L’impresa appaltatrice incaricata dell’esecuzione dei lavori è il Consorzio Valori, che ha ottenuto l’aggiudicazione per un importo complessivo di 17 milioni di euro”.

“Dal 2019, ho seguito personalmente l’intero iter di questo progetto, convinto dell’importanza che riveste per il nostro territorio. Oggi, grazie a questo importante risultato, siamo un passo più vicini a migliorare la mobilità e la sicurezza delle infrastrutture nella nostra regione. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e lavorato – conclude Cambiano – affinché si potesse giungere a questo traguardo significativo”.