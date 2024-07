Domenica scorsa si è conclusa la prima edizione del Festival dell’Editoria “Memoria è Patrimonio”, tenutasi in Piazza Umberto I a Realmonte. Tra i moderatori dell’evento il Responsabile dell’Area Cultura del Comune, Luciano Carrubba, e lo scrittore Beniamino Biondi, coordinatore degli editori. La rassegna è stata aperta alla partecipazione sia di autori ospiti che del pubblico riunito in piazza Carricacina.

Protagonisti di questa iniziativa culturale, sostenuta dal Comune di Realmonte con il supporto dell’ASD Jigoro Kano, sono stati sei autori con le loro opere letterarie, le quali sono state stimolo di discussioni su vari temi trattati con l’attenzione del pubblico. Tra i presenti gli editori della provincia di Agrigento, tra cui Medinova, Aulino, e VGS Libri, ed anche editori di altre province siciliane, come Lussografica, Spazio Cultura e Vetri. Da menzionare la partecipazione dell’editore abruzzese Mario Ianieri, la cui presenza ha ulteriormente messo in risalto la rilevanza del festival, nonché il desiderio di renderlo un appuntamento annuale sempre più ricco ed eclettico.

Tra le presentazioni, Maurizio Vetri Editore ha illustrato il libro “Reiko” di Renato Schembri, mentre VGS Libri ha introdotto all’opera “Diario di un cancelliere” di Aurora Augello. Gianmarco Aulino Editore ha presentato “Piccola pretura” di Giuseppe Loschiavo, Navarra Editore ha illustrato “Se Colapesce si stancasse” di Alan David Scifo, e Spazio Cultura Editore ha introdotto “Il fuoco non muore” di Salvatore Nocera Bracco.

Nel corso delle due giornate della rassegna, gli editori hanno potuto esibire le loro pubblicazioni ai visitatori interessati, ravvivando in loro il piacere della lettura. In merito al successo dell’evento si espresso anche il sindaco Sabrina Lattuca, che ha espresso grande soddisfazione e ha evidenziato l’importanza di iniziative simili per la comunità.