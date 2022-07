Ingerisce cubetto di ghiaccio, e rischia di soffocare: bambina salvata da poliziotto

Ha ingoiato un cubetto di ghiaccio, ed ha rischiato di morire soffocata. Il caso ha voluto che nella stessa pizzeria ci fosse un poliziotto della sezione Volanti della Questura di Agrigento, fuori servizio, in possesso di un attestato di primo soccorso, che è prontamente intervenuto salvando una bambina di 4 anni.

L’agente si trovava in pizzeria con la propria famiglia, e notando nel tavolo a fianco una donna allarmata, in quanto la figlia non riusciva più a respirare, dopo avere ingerito un cubetto di ghiaccio, ha immediatamente capito la criticità della situazione, ed ha deciso di intervenire.

Ha iniziato a praticare la manovra di Heimlich, e dopo alcuni minuti la piccola ha espulso il cubetto, ed è tornata a respirare regolarmente, riacquistando colorito in volto. Vedendo che la bambina era oramai fuori pericolo, tutte le persone presenti all’interno del locale, dopo attimi di terrore, si sono complimentati con il poliziotto per il gesto compiuto.