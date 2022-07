“Cinema al chiostro”, un successo dopo l’altro per Beniamino Biondi

Un successo superiore al precedente per la seconda serata del ciclo “Cinema al chiostro”, ideato e a cura di Beniamino Biondi, che si svolge all’aperto negli spazi del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento. Esauriti in breve tempo i posti a sedere per il numerosissimo pubblico, il Responsabile del Museo dott. Giuseppe Avenia ha chiesto di aggiungere altri posti per accomodare tutti i presenti che hanno occupato anche gli spazi del porticato con l’uso di cuscini. Una serata che conferma e incrementa la buona idea sul luogo e sulla programmazione proposta, coinvolgendo molte persone anche dalle città limitrofe e offrendo agli agrigentini un cinema di qualità secondo una precisa direzione culturale e temi comuni. Per l’occasione,. Beniamino Biondi ha recuperato un film di grande impegno civile ma poco noto, cioè quel “Segreti di stato” per la regia di Paolo Benvenuti e l’interpretazione di Antonio Catania, che racconta in modo inedito la tragedia delle vicende di Portella della Ginestra in un crescendo drammatico di fortissimo impatto emotivo che ha coinvolto tutti. Ultimo appuntamento, prima del successivo ciclo di luglio/agosto che prevederà cinema e libri, con il film “Il mafioso” interpretato da Alberto Sordi con la regia di Alberto Lattuada, giovedì 28 luglio sempre alle ore 21:00.