Infrastrutture: tutto pronto per il convegno su quale futuro per Agrigento

Tutto prono ad Agrigento per il convegno promosso dalla Rete delle Professioni Tecniche sul tema “Infrastrutture: quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centromeridionale?”. L’incontro a cui prenderà parte tra gli altri anche il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, si terrà domani sabato 30 ottobre al teatro Pirandello della citta’ dei templi, a partire dalle ore 9:00. I presidenti degli Ordini professionali (Architetti, Agronomi e dottori Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti Agrari), che costituiscono la Rete delle Professioni Tecniche, chiedono “l’impegno a varare un nuovo piano di investimenti speciali per il rilancio della Sicilia – con particolare riferimento al territorio centro meridionale dell’Isola, oggi particolarmente penalizzato da un grave gap infrastrutturale e dai mancati investimenti del PNRR”. In particolare la Rete delle Professioni Tecniche chiede un Piano che punti “a dotare il territorio agrigentino di uno scalo aeroportuale raggiungibile in meno di un’ora; alla chiusura dell’anello autostradale su strada gommata che possa servire territori attualmente isolati, come quello agrigentino; a dotare il territorio regionale di una rete dell’alta velocita’ su strada ferrata che raggiunga anche l’Agrigentino; a potenziare i porti della Sicilia, con particolare attenzione alla fascia centro meridionale, affinche’ questi possano consentire l’attracco delle grosse imbarcazioni in transito nel Mediterraneo; a una concreta realizzazione del Ponte di Messina, infrastruttura fondamentale per richiamare nuovi investimenti per potenziare i porti”.