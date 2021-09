Infopoint al Collegio Filippini, presto l’inaugurazione

Sarà inaugurato fra pochi giorni, l’infopoint previsto nell’ambito del progetto di recupero dell’ex Collegio dei Filippini, voluto come “strumento concreto per incoraggiare il turismo di qualità, alla ricerca di informazioni storiche, culturali, paesaggistiche che rendano un quadro immediato dell’unicità della città di Agrigento e del comprensorio”. Lo fa sapere l’assessore comunale, Francesco Picarella.

In attesa del restauro di uno spazio polifunzionale, appositamente concepito, l’nfo point – sarà gestito in collaborazione con la Proloco – aprirà temporaneamente al piano terra del complesso storico del Collegio dei Filippini.