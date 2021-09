Incidente sulla SS 640, due feriti (uno grave)

C’è anche un 45enne di Ravanusa tra i feriti dell’incidente stradale, che si è verificato questa mattina, lungo la strada statale 640, fra Agrigento e Caltanissetta, poco prima di contrada “Grottarossa”. A scontrarsi sono stati un Ford Transit, e un Daily Iveco. Due i feriti, uno dei quali, un catanese di 41 anni, è rimasto gravemente ferito, e portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, in elisoccorso.

L’uomo è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in Rianimazione. Al nosocomio nisseno è finito anche il ravanusano trasportato in ambulanza in codice giallo. Da una prima ricostruzione dei fatti, uno dei mezzi era fermo sulla corsia di emergenza a causa di un guasto, quando da dietro è arrivato l’altro veicolo.

L’impatto è stato terrificante. Il ravanusano è stato estratto dalle lamiere contorte dalle squadre dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia che si è occupata dei rilievi.