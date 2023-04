Infiorosa 2023, la manifestazione entra nel vivo

Entrano nel vivo le manifestazioni legate a INFIOROSA 2023, la prima infiorata artistica a Favara – Festival dei Fiori e del Wedding.

Da questo pomeriggio (venerdì 21 aprile) tantissimi gli espositori che si concentreranno tra Piazza Cavour, Piazza Vespri (madrice) e il Castello Chiaramonte.

Tre giorni di grandi eventi e particolari attrazioni. Gli spettacoli serali avranno inizio alle 20:30 di questa sera con balera in piazza, sabato lo spettacolo di Sasà Salvaggio e domenica quello di Lello Analfino. Tutto sarà esaltato dalla bellezze di molte modelle e modelli locali che sfileranno con abiti da sposa, sposo, cerimonia. Spazio anche alle sfilate di abiti per i più piccoli. Intanto, stanno riscuotendo un particolare interesse i due tappeti floreali che si trovano all’interno del Castello Chiaramonte di Piazza Cavour. E’ un continuo via vai di gente curiosa che viene per ammirarli e che rimane stupita dalla loro bellezza. Purtroppo le immagini non riescono a restituire la stessa emozione che si prova nel vederli dal vivo. Consigliamo di venire a guardarli di presenza.

I due tappeti sono stati realizzati in due giorni, con fiori e materiale vegetale, da 23 Maestri infioratori di Noto giunti appositamente venerdì scorso. Rimarranno ancora visibili e visitabili fino a domenica prossima.

Uno dei due tappeti floreali ritrae l’immagine dello stemma comunale della città di Favara, l’altro invece, a forma circolare riporta l’immagine della Triscele, conosciuta comunemente anche come Trinacria o Triquetrasi (la raffigurazione di un essere mitologico con tre gambe), simbolo della Sicilia.