Forte scossa di terremoto: tanta paura

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,7 è stata avvertita a in Sicilia, in modo particolare a Catania, ma anche a Siracusa, Ragusa e Messina. Il sisma è stato registrato alle 14.06 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Decine le chiamate ai numeri di emergenza. In alcuni quartiere della città etnea la gente è scesa in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. Al momento non si registrano danni a persone. L’epicentro è stato localizzato a 6.2 km ad est di Aci Castello.