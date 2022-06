Si lavora per l’infiorata sulla scalinata di San Calogero. L’idea è stata partorita dal consigliere comunale Gerlando Piparo, che insieme al Rettore del Santuario don Gerlando Montana e al direttivo dall’Associazione devoti portatori di San Calogero ha voluto creare questa magnifica suggestione. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Agrigento. Si lavora tutta la notta per creare l’immagine di San Calogero con i petali di fiori.

Il delegato dal vescovo di Agrigento, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, don Gerlando Montana Lampo, ha lanciato un appello. “Non c’è nessuna processione blindata, non c’è nessun santo blindato, facciamo appello solo al buon senso dei cittadini di rispettare le regole imposte, anche perchè il Covid non è del tutto passato”.

È vietato salire sulla statua per abbracciarla, e confermati i tradizionali percorsi per le processioni domenicali.

Tra le novità di quest’anno l’infiorata ai “piedi” del Santuario di San Calogero che si terrà dal 28 al 30 di giugno, ci sarà la passeggiata per la vita “100passeggini” che si svolgerà il 9 luglio, e la festa si concluderà con i giochi pirotecnici il 10 Luglio alle ore 23.