Un maxi incendio è divampato ieri sera in una palazzina disabitata a Porto Empedocle. Il rogo, la cui natura è ancora in corso di accertamento, è avvenuto alle spalle di via Ficarra, nei pressi del parcheggio pluripiano.

Le fiamme hanno avvolto l’intero stabile, già fatiscente, facendo crollare il tetto e altre parti pericolanti. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e di altri distaccamenti.

I pompieri solo a tarda notte hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata. Disagi a causa del fuoco che ha raggiunto una vasta zona con l’aria irrespirabile. Presenti anche i carabinieri, la polizia ed il personale del 118.

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