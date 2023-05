Inferno di fuoco: ex negozio avvolto dalle fiamme

Inferno di fuoco in Corso Regina Margherita a Ribera dove, ieri sera, è divampato un incendio di un magazzino, un locale che fino a qualche tempo fa ospitava una nota attività commerciale, al piano terra di uno stabile. Gran lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Sciacca, impegnati per ore nell’opera di spegnimento. Sarebbero state evacuate anche alcune abitazioni. Le fiamme hanno carbonizzato arredi e altri materiali che c’erano all’interno, insieme ad un soppalco. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Ad indagare i carabinieri della Tenenza di Ribera. Probabile un corto circuito, ma in mancanze di certezze resta in piedi l’atto doloso.