Anziana si perde nelle campagne di Fontanelle: ritrovata dalla polizia

Ore di apprensione per un’anziana agrigentina che si era smarrita nelle campagne circostanti il quartiere “Fontanelle” ad Agrigento. Ad evitare il peggio il tempestivo e provvidenziale intervento dei poliziotti della sezione Volante della Questura, impegnati nel servizio di controllo del territorio. La donna è stata rintracciata mentre vagava in stato confusionale in aperta campagna e riaffidata alle cure dei propri familiari. L’anziana, fisicamente in buone condizioni di salute, ma senza alcuna percezione di quanto fosse accaduto, è stata rifocillata, rassicurata e omaggiata di un mazzo di fiori.