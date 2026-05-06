Sono ancora in fase d’accertamento le cause dell’incendio che ha danneggiato due automobili in contrada Mandra, nella periferia di Grotte. Il rogo ha interessato una Audi A3 di proprietà di un cinquantenne libero professionista e una Fiat Panda di una pensionata sessantanovenne.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti che, notando fuoco e fumo, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottiglie con residui di benzina.

Le cause sono ancora da accertare. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp