Industria 4.0, Sodano (M5S): “Affidiamo ai giovani il compito di rilanciare l’economia del nostro paese.”

“Lo Startup Act è una delle grandi conquiste del decreto Rilancio, grazie agli incentivi che abbiamo inserito incoraggiamo l’imprenditoria giovanile:

100 milioni di euro per finanziare le startup innovative nel 2020

10 milioni di euro per acquisire servizi di incubatori, acceleratori e innovation hub

200 milioni di euro per il fondo di sostegno al venture capital e possibilità di detrazioni al 50 per cento per gli investimenti nel capitale sociale per le PMI innovative.

E’ il tempo di affidare ai sogni e alle ambizioni di migliaia di ragazzi, specie del Sud-Italia, il compito di riaccendere i motori del nostro paese” – così afferma in una nota Michele Sodano, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, componente della commissione Bilancio.

“Dobbiamo necessariamente innovare, realizzare una nuova visione della società, introducendo sul mercato prodotti e servizi capaci di avere un impatto positivo e di essere perciò riconosciuti come fonte di progresso” – conclude Sodano.