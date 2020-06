4 consigli per arredare un ufficio piccolo

Quando lo spazio di lavoro è poco, bisogna studiare delle strategie intelligenti. Chiunque sia alle prese con l’arredo di un ufficio di piccola metratura, può riuscire ad avere tutto quello che serve se segue questi 4 consigli contenuti in questa breve guida che segue il trend “lessi is more”. Si tratta quindi di guardare all’essenzialità come valore aggiunto ed eliminare tutto il superfluo che crea anche confusione e distrazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

Delle postazioni condivise

Nel momento in cui bisogna arredare un ufficio piccolo, bisogna ripensare all’organizzazione del lavoro e delle scrivanie soprattutto. Infatti, si riesce a recuperare spazio prezioso utilizzando postazioni condivise invece che separate. Oggi gli uffici moderni non hanno più scrivania separate all’interno di loculi ma preferiscono spazi aperti con le grandi isole operative.

Per dividere le postazioni sull’isola si possono utilizzare dei pannelli divisori a mezza altezza senza creare dei loculi soffocanti. Solo gli uffici direzionali hanno degli studi singoli. Gli elementi per svolgere il lavoro devono essere studiati con ingegno le migliori soluzioni innovative al passo con il tempo.

La giusta illuminazione

La scelta della giusta illuminazione gioca un ruolo fondamentale per arredare un ufficio di piccole dimensioni. Non si tratta solo di una questione estetica ma anche funzionale perché un’illuminazione scarsa oppure eccessiva a fatica la vista e diminuisce la concentrazione dei lavoratori.

In un ufficio piccolo bisogna quindi studiare punti luce senza esagerare con le fonti artificiali ma sfruttando la luce naturale che entra dalle grandi finestre. Inoltre, quando si parla di illuminazione, bisogna anche ricordare che oggi gli uffici moderni optano per soluzioni ad alto risparmio energetico installando luci e lampadine a LED.

Digitalizzare gli archivi

Quando lo spazio a disposizione all’interno di un ufficio è poco, diventa fondamentale digitalizzare il più possibile tutti i documenti e gli archivi. Questo ha diversi vantaggi, per esempio, diminuisce il volume dell’archivio evitando di dover installare armadi e scaffalature dove tenerli in ordine.

Inoltre, si diminuisce anche l’uso della carta e del toner per la stampa. Si tratta quindi una soluzione anche più ecologica e rispettosa dell’ambiente. Le macchine e le attrezzature per l’ufficio che permettono di scannerizzare i documenti sono fondamentali per nel nuovo millennio e salvare spazio.

Puntare sui colori tenui

Oltre all’illuminazione, ci sono altri sistemi furbi per dare l’impressione che lo spazio sia più grande di quello che è in realtà. Anche gli Interior designer fanno ricorso a questi trucchi per ingannare l’occhio. Oltre a evitare uno spazio stracolmo di documenti, bisogna anche puntare sui colori tenui.

Le tinte migliori da utilizzare in un ufficio di metratura ridotta sono quelle più chiare come il bianco, il grigio perla, il tortora ma anche il giallo pastello. Sono tutti i colori che riflettono la luce; uno spazio luminoso sembra naturalmente più grande rispetto invece caratterizzato da tinte scure come quelle del legno che si trovano negli uffici di tipo tradizionale.