Individuarono autori “sfregio” alla Scala dei Turchi: attribuita la cittadinanza onoraria a tre ufficiali dell’Arma

Si è svolta nell’Aula consiliare del Municipio di Realmonte, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al maggiore Marco La Rovere, comandante della Compagnia di Agrigento, ed al luogotenente Antonio Ditto, comandante della Stazione di Realmonte, attribuita per il solerte impegno espresso nella tempestiva attività investigativa, che portò nel giro di 48 ore ad identificare i responsabili dell’atto vandalico, consumato sulla marna della Scala dei Turchi, lo scorso 8 gennaio. Un fatto che richiamò l’attenzione della stampa internazionale per la malvagità dell’azione, che sfregiò uno dei siti più belli, e famosi al mondo. E’ stata premiata anche la velocità con cui la marna fu ripulita in tempo record, con la consegna di una targa, e di una pergamena al responsabile della Protezione Civile comunale, Enzo Cottone, e di pergamene ai ragazzi della Protezione civile: Antonino Mondello, Carmela Panarisi, Francesco Guarragi, Raimondo Zambito, Concetta Ciotta, Lucia Cumbo e Giuseppe Sinaguglia. Inoltre, sono state consegnate pergamene ai volontari: Angelo Bellanca, Cesare Veronica, Spatalisano, Filippo Sanfilippo, Antonino Sanfilippo, e Simone Vetro, ed alla società “Italkali”.

“Nel sottolineare come un grandissimo lavoro di squadra tra le istituzioni abbia restituito la straordinaria bellezza di sempre al sito, deturpato con il ‘rosso’ della vergogna ad opera di vandali – afferma il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca -, a nome mio e di tutta la cittadinanza, esprimo grande riconoscenza nei confronti del colonnello Stingo, del maggiore La Rovere, e del luogotenente Ditto, per la straordinaria attività posta in essere, con il conferimento di onorificenze dall’alto valore simbolico, con cui viene esaltato il ruolo dell’Arma dei Carabinieri, che sempre presente sul territorio, rappresenta il simbolo della sicurezza della cittadinanza e delle istituzioni. Il bello vince sulla violenza. E contro l’ingiustizia, sempre. Ed è anche per questo che è stato esaltato l’impegno civile dei ragazzi ( Protezione civile e volontari) la cui cura e l’attenzione per l’ambiente e per la bellezza, come hanno dichiarato il presidente del Parlamento Europeo Sassoli, e il procuratore della Repubblica di Agrigento Patronaggio: Fa onore alla Sicilia, all’Italia e al mondo intero, una bella pagina della ‘meglio gioventù’ siciliana”.