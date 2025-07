Indagini sulla mafia: 8 indagati, 4 arresti per traffico di droga e armi maxi operazione contro le cosche, otto indagati e armi, droga e ricettazione nel mirino

Sono otto gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Palermo e della squadra Mobile di Agrigento sulle nuove cosche di Licata con collegamenti con la vicina Gela. Quattro sono stati arrestati. Sono tutti licatesi. In carcere sono finiti: Domenico Cusumano, 54 anni, e il figlio Rosario di 26 con l’accusa di detenzione illegale di armi, e Carmelo Marino di 45 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito sono stati accompagnati alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. L’uscita dalla Questura verso le 23 alla presenza del capo della Mobile Vincenzo Perta e del suo vice Andrea Palermo.

Ai domiciliari il fratello Giacomo Marino di 52 anni, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Tre dei quattro sono indagati anche per l’ipotesi di reato di associazione mafiosa, non lo è Giacomo Marino. Nel procedimento, che ipotizza anche l’esistenza di un traffico di droga e di armi, ci sono altri 4 indagati a piede libero, fra cui una donna. Si tratta di: Serena Gerbino, 32 anni, di Licata; Giovanni Angelo Santamaria, 34 anni, di Licata; Carmelo Antonio Gueli, 24 anni, di Licata e Diego Bordonaro, 33 anni, di Canicattì. I due Cusumano, entrambi pastori, così come tutti gli altri indagati, sono stati sottoposti a delle perquisizioni.

I poliziotti, intervenuti anche con delle ruspe per scavare nei terreni, hanno rinvenuto pistole, fucili, carabine, polvere da sparo, numerose munizioni e denaro contante. A padre e figlio viene contestato anche il 416 bis. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e droga ma anche di minacce e atti intimidatori. I fratelli Marino, che hanno nominato quale loro legale di fiducia l’avvocato Gaspare Lombardo, sono stati invece trovati in possesso di droga. Al quarantacinquenne Carmelo è stata addebitata la droga rinvenuta nella stanza dei contatori Enel, un’area condominiale della palazzina del quartiere Bronx di Licata dove vive.

Gli agenti hanno infatti sequestrato quasi 3 chili di hashish e poco meno di 300 grammi di cocaina. Il cinquantaquattrenne Giacomo aveva circa 140 grammi di marijuana. Il blitz è scattato all’alba con il coordinamento dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo in un’inchiesta sfociata con una “raffica” di perquisizioni a tappeto da parte degli agenti della squadra Mobile di Agrigento tra Licata e Canicattì. A Canicattì i poliziotti della Mobile ad un 33enne incensurato hanno trovato nella sua disponibilità, e di due suoi familiari, tre auto risultate rubate. Tutti sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione.

