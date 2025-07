La sezione FIDAPA BPW Italy di Cammarata – San Giovanni Gemini, esprime dispiacere e preoccupazione per la temporanea assenza della Collezione Philippone dagli spazi dell’ex Collegio dei Filippini di Agrigento. Le 22 opere del maestro Giovanni Philippone, donate nel 2013 dalla famiglia dell’artista al Comune di Agrigento, erano custodite in quello che per anni è stato il loro spazio espositivo naturale.

La Collezione rappresenta un patrimonio culturale e artistico di grande valore per la comunità, non solo per il legame con le origini agrigentine dell’artista, ma anche per il riconoscimento che la sua opera ha ricevuto a livello internazionale. Giovanni Philippone, apprezzato da critici e intellettuali come Leonardo Sciascia, ha saputo raccontare attraverso la pittura una Sicilia luminosa e intensa, radicata nell’identità più profonda dell’isola.

La FIDAPA ricorda con orgoglio la propria partecipazione all’inaugurazione della collezione, un momento sentito e partecipato, che ha sancito il riconoscimento dell’opera di Philippone come parte del patrimonio condiviso della città e del territorio.

L’associazione confida, anche nel contesto di Agrigento Capitale della Cultura, in un intervento risolutivo da parte dell’Amministrazione Comunale, auspicando il pronto ripristino della collezione nella sua sede naturale o in uno spazio altrettanto adeguato e accessibile.

La socia fondatrice Stella Filippone, nipote dell’artista, è attivamente impegnata in un dialogo aperto con le istituzioni e gli attori locali per promuovere un confronto costruttivo e rispettoso del valore dell’opera donata. Un impegno che si inserisce pienamente nella missione della FIDAPA, da sempre attenta alla tutela della cultura, dell’arte e della memoria storica del territorio.

La sezione di Cammarata – San Giovanni Gemini rinnova la propria fiducia nelle istituzioni e si dichiara pronta a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione della valorizzazione del patrimonio artistico locale, nel rispetto degli accordi presi e della sensibilità dei familiari dell’artista.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp