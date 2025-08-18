Ha dell’incredibile l’ultimo sbarco di migranti a Lampedusa. Tre palestinesi sono sbarcati, oggi pomeriggio, sull’isola più grande delle Pelagie con una moto d’acqua. Appena giunti al molo Favarolo sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Hanno raccontato di essere partiti dalle coste della Libia, e di avere organizzato il viaggio in autonomia comprando la moto d’acqua attraverso un sito internet. La polizia ha avviato le indagine per verificare il racconto dei tre migranti, poi trasferiti all’Hotspot di contrada “Imbriacola”. Il mezzo navale è stato sequestrato.

