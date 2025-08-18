Un altro tassello importante va a completare la nuova Akragas. L’attaccante Gambino è pronto a guidare il reparto offensivo biancazzurro con esperienza, carattere e fiuto del gol. Il centravanti, che nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose distinguendosi sempre per generosità e concretezza sotto porta, ha già cominciato ad ambientarsi nello spogliatoio guidato da mister Seby Catania.

Le sue prime impressioni sono state incoraggianti. «Questo gruppo nasce bene, ho sensazioni positive» ha dichiarato, lasciando trapelare l’entusiasmo e la convinzione che attorno alla squadra stia nascendo qualcosa di solido.

Gambino si è inserito con rapidità, mostrando già nei primi allenamenti lo spirito combattivo che lo contraddistingue e che i tifosi si aspettano da un giocatore del suo calibro. Dopo la pausa di Ferragosto, i biancazzurri sono tornati a lavorare lunedì 18 agosto allo stadio Esseneto per preparare i prossimi impegni estivi.

Il cammino riprenderà subito con due test probanti. Mercoledì 20 agosto l’Esseneto ospiterà l’amichevole contro lo Sciacca, un match che si annuncia intenso e dal sapore di derby. Domenica 24 agosto, invece, la squadra sarà di scena al Tomaselli di Caltanissetta contro la Nissa, in una trasferta che servirà a misurare condizione e progressi del gruppo.

Per l’Akragas, che si affida ai gol e all’esperienza di Gambino, si tratta di passaggi fondamentali in vista della stagione ormai alle porte. E l’attaccante sembra già pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco biancazzurro.

