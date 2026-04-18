Un incontro dedicato a Dante e al dialogo culturale internazionale si è svolto ad Agrigento, nella Sala Nino Bellomo del Teatro Luigi Pirandello, promosso dall’Associazione culturale Uno Nessuno e Centomila. Il prof. Laszlo Alexandru ha consegnato alla prof. Enza Ierna, presidente della società Dante Alighieri di Agrigento, due copie del suo ultimo libro “Le mie avventure con Dante. Conferenze”. I due volumi saranno destinati alla sede di Agrigento e alla direzione centrale della Dante Alighieri.

Nel corso dell’incontro, l’autore ha ripercorso la propria attività di studio e divulgazione dedicata a Dante Alighieri e a Luigi Pirandello. La presidente Ierna ha sostenuto il valore di iniziative come questa, che promuovono lo studio della Divina commedia e delle altre opere del padre della lingua italiana nel nostro Paese e in ogni parte del mondo.

Sono intervenuti, tra gli altri, il console d’Italia a Cluj, Massimo Novali, il presidente del Comites Romania, Gianni Calderone, la presidente dell’Associazione culturale Uno, nessuno e centomila, Anna Maria Scicolone, l’avvocato Vincenzo Camilleri, direttore del Distretto turistico Valle dei Templi, il prof. George Doru Ivan del Colegiul National “Ion Neculce” di Bucarest, il dirigente del Colegio Bolìvar y Garibaldi di Caracas, Claudio Milazzo, e altri rappresentanti del panorama culturale.

Nel corso dell’incontro è stata avanzata la proposta di avviare un gemellaggio tra le diverse realtà coinvolte nelle attività di studio dell’opera del Sommo Poeta. È stato inoltre annunciato che l’incontro e i suoi sviluppi saranno pubblicati sul sito della società Dante Alighieri e resi accessibili a livello internazionale, contribuendo alla diffusione degli studi danteschi

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