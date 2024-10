Agrigento, 25 ottobre 2024 – Il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento apre le porte alle famiglie e agli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di I grado della provincia di Agrigento e delle aree limitrofe di Caltanissetta. Venerdì 25 ottobre, alle ore 17:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto in via Empedocle 169, si terrà un incontro informativo dedicato all’ampia offerta formativa della scuola.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Marika Helga Gatto, insieme ai docenti dell’istituto, presenterà i diversi laboratori didattici attivati per l’Orientamento, tra cui Greco, Inglese Cambridge, STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), Biomedico, Debate e Musica, tutti pronti a partire nella prima settimana di novembre.

L’incontro si propone non solo di illustrare le opportunità educative, ma anche di stimolare una riflessione più profonda sul valore della solidarietà, fondamentale per unire le generazioni presenti e future. “Il futuro sarà costruito efficacemente solo se comprenderà e vivrà i valori della cultura dei padri,” afferma la prof.ssa Gatto, “aiutando i giovani ad abbracciare il proprio ruolo di eredi e testimoni della nostra storia e della nostra identità in un mondo che cambia sempre più impetuosamente.”

Questo evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto per gli studenti e le loro famiglie, con l’obiettivo di promuovere una cultura educativa solida e inclusiva. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio del Liceo Empedocle.

