La Valle dei Templi di Agrigento l’1 dicembre prossimo ospiterà il quarto incontro “Guzzisti di Sicilia” che raduna sotto un unico logo tutti i più importanti e rappresentativi club dell’isola, riconosciuti ufficialmente dal Moto Guzzi World Club. “Guzzisti di Sicilia” nasce dal sogno di riunire tutti i club Moto Guzzi sotto un unico logo. Pur mantenendo l’identità locale, si alleano per testimoniare la fratellanza e l’unione fra gli appassionati della due ruote in generale e delle Guzzi in particolare e si adoperano per la promozione e la conoscenza del territorio attraverso i viaggi su due ruote.

Gli 8 club che vi aderiscono portano un bagaglio di esperienza pluriennale in materia di raduni motociclistici, un connubio di passione e conoscenza profonda del marchio Guzzi. Si tratta dei “Guzzisti dell’Etna” (Ct), “The Bikers Clan” (Tp), “Aquile delle 5 Torri” (Tp), “Aquile Aretusee” (Sr), “Moto Club le Aquile” (Pa), “Guzzi Club Palermo” (Pa), “Aquile dello lonio” (Ct) ed infine “Mattinmoto” con sede a Canicattì il cui presidente Diego Gioia e tutti i membri del club hanno voluto fortemente che l’annuale incontro si svolgesse ad Agrigento scegliendo la Valle dei Templi.

La scelta, oltre che finalizzata a far conoscere l’immenso patrimonio culturale che è la Valle, darà la possibilità ai partecipanti di avere a disposizione delle guide turistiche per la durata della visita al sito archeologico. La Moto Guzzi, fondata il 15 marzo 1921 da Vittorio e Giorgio Parodi e gli amici Carlo Guzzi e Giovanni Ravelli, aviatore in memoria del quale venne introdotto nel logo l’aquila ad ali spiegate, oltre a rappresentare il Made in Italy nel mondo è anche storia e mito su due ruote.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp