Questa mattina, al rientro dalle vacanze, gli studenti del Liceo Scientifico Linguistico Leonardo Da Vinci di Agrigento hanno avuto il privilegio di accogliere un’importante ospite: Pegah Moshir Pour. La scrittrice e attivista italiana di origine iraniana, impegnata da anni nella difesa dei diritti umani, incontrerà gli studenti lunedì 28 aprile 2025, dando il via al suo tour nelle scuole della provincia.

Il tema centrale della giornata è stata la storia di Pegah Moshir Pour e il racconto della sua battaglia per i diritti delle donne iraniane. Un tema di estrema attualità e di grande impatto, che si collega perfettamente al progetto educativo del Liceo Leonardo, focalizzato sui Diritti 4.0, una parte fondamentale del nostro curriculum di educazione civica.L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con una delle voci più significative nella lotta per la libertà e i diritti umani a livello internazionale.

A introdurre i lavori la dirigente Patrizia Pilato, che ha sottolineato l’impegno dei docenti e degli studenti a fare un percorso insieme attraverso la letura e lo studio di libri di autori importanti per conoscere vicende dell’attualità da cui trarre importanti insegnamenti. La docente referente del progetto, Alessandra Grassi, ha detto che la lettura del libro di Pegah Moshir Pour è un viaggio dentro se stessi alla riscoperta della propria identità e dei diritti fondamentalie della persona. Alessandro Tagano, de “Il Mercate del Libro” ha sottolineato che libri come questo della scrittrice iraniana ci permettono di conoscere realtà lontane ma che affrontano questioni, come la lotta delle donne nel mondo per la parità, che affermano valori universali.

Pegah Moshir Pour ripsondendo alle domande degli studenti ha ripercorso la sua vicenda umana e ha illustrato la condizione di emarginazione e sottomissione in cui vivono tutte le donne in Iran a causa di un regime opprimente- “I diritti umani non sono negoziabili – ha detto Pegah Moshir Pour – Lo sanno bene i givani iraniani, in particolare la Generazione che Z, che sta sacrificando molto della propria giovinezza per affermare la propria libert- Mi auguro che possiate custodire nei vostri cuori le storie delle donne iraniane che avete conosciuto dalla lettura del mio libro”. Gli studenti hanno anche presentato dei video nati dalle attività sviluppate dalla lettura e dallo studio della condizione delle donne in Iran.

L’incontro, che si è tenuto al Palacongressi di Agrigento, si inserisce nelle iniziative progettate dal Liceo Leonardo, parte del dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Questo evento fa parte del progetto “Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell’algoritmo, Diritti 4.0 e Alla scoperta delle Capitali italiane”.

