Pendolino: “Vogliamo rilanciare la provincia e affrontare le sfide che ci attendono” – VIDEO

“Spero di essere un valido presidente e di non deludere i consiglieri e i sindaci che mi hanno dato la fiducia.” Con queste parole, Giuseppe Pendolino ha dato il via al suo mandato come nuovo presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, appena arrivato nell’ente che ora guiderà. Il sindaco di Aragona ha salutato amici e sostenitori, confermando che “è un risultato che mi aspettavo. Girando per la provincia avevo sentito la fiducia degli elettori.”

Con un sorriso, Pendolino si è presentato al suo nuovo incarico, pronto a raccogliere la sfida di rilanciare una provincia che ha sofferto per 11 anni di commissariamento. “Affrontare le problematiche giorno dopo giorno. La politica è assente da troppo tempo, ma cercheremo di rilanciarla”, ha dichiarato con determinazione, tracciando le linee guida del suo futuro lavoro.

Tre priorità saranno al centro del suo mandato: scuole, strade e turismo. “Le scuole sono il cuore del nostro futuro e vogliamo lavorare per renderle più moderne e funzionali”, ha spiegato Pendolino, evidenziando l’importanza di innovare l’educazione per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. Ma non solo, la viabilità resta una delle sfide principali. “Non possiamo ignorare l’importanza di infrastrutture che colleghino meglio il nostro territorio. Le strade sono vitali per il nostro sviluppo”, ha aggiunto il neo-presidente.

Il terzo punto cruciale riguarda il rilancio del turismo. “Vogliamo fare di più per attrarre visitatori e valorizzare le bellezze naturali e culturali di Agrigento”, ha detto Pendolino, che non si è detto contrario alla necessità di un aeroporto per stimolare i flussi turistici e non lasciare la provincia siciliana come “fanalino di coda”.

In merito alla spaccatura del centrodestra, Pendolino ha espresso il suo ringraziamento: “Ringrazio il civismo, la deputazione e tutti quelli che hanno creduto in me. La politica deve tornare a lavorare per il bene del territorio, e sono convinto che insieme possiamo superare le divisioni.”

Con uno sguardo rivolto anche al futuro di Agrigento Capitale della Cultura 2025, Pendolino ha chiesto pazienza: “Mi faccia rispondere tra 15 giorni. È un impegno importante, e dobbiamo evitare il rischio di autolesionismo. Dobbiamo lavorare insieme per chiudere il 2025 con un risultato positivo, migliorando ciò che possiamo e valorizzando ogni occasione per il nostro territorio.”

Leggi anche: Giuseppe Pendolino è il Nuovo Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

“Spero di essere un valido presidente e di non deludere consiglieri e sindaci che mi hanno dato la fiducia.” Sono queste le prime parole del neo presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, appena arrivato nell’ente che ora guiderà. Dopo aver salutato amici e sostenitori, il sindaco di Aragona ha aggiunto: “Un risultato che mi aspettavo, girando per la provincia avevo sentito la fiducia degli elettori.”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp