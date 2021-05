Incontri online o offline: cosa è meglio per te?

Al giorno d’oggi, con la crescita massiccia dei social e del consumo di internet, conoscere l’anima gemella online è la normalità per migliaia di coppie. Ma qual è il modo per incontrare l’amore che più si addice a te?

Pro e contro degli incontri online

Iscriversi su un sito di incontri è il primo passo per entrare in un modo nuovo per conoscere persone: infatti, tramite gli algoritmi che governano la ricerca dei partner, è possibile incontrare online uomini e donne che siano realmente affini a te. A differenza degli incontri tradizionali offline, dove tutto avviene in modo fluido e talvolta casuale, i siti di incontri aumentano la capacità di sintonizzarsi con persone realmente interessanti a prescindere dalle circostanze e anche, talvolta, dal mero aspetto fisico. È dimostrato che le coppie nate via web siano più connesse e più affiatate delle altre, sperimentando anche matrimoni più solidi, proprio per questo motivo: si tratta di relazioni tra “simili”.

Il dating online, inoltre, è perfetto per chi è timido o per chi ha poche amicizie, perché davanti a uno schermo ci si può permettere di essere più onesti e coraggiosi che dal vivo. Un vantaggio incredibile risiede, inoltre, nell’ambiente stesso del sito di incontri: al suo interno, è sicuro che il 100% delle persone che incontrerai sia in cerca di una relazione, o almeno di un incontro occasionale a sfondo sentimentale. Per questo è più facile conoscere persone realmente intenzionate a fare conoscenza.

Gli svantaggi del dating online risiedono principalmente nel fatto che, non potendo stare subito a tu per tu con la persona, si possa rimanere un po’ delusi nel corso del primo incontro: a volte la chimica che scatta attraverso immagini e parole non è la stessa che si prova dal vivo.

Pro e contro degli incontri offline

Incontrare una persona offline significa conoscerla casualmente a un evento locale, a una festa, oppure tramite la presentazione di amici comuni. Questo è decisamente il modo più tradizionale e anche il più naturale per conoscere la propria anima gemella.

I vantaggi degli incontri offline sono noti: si può chiacchierare dal vivo, anche se spesso non c’è molto tempo e non si può andare troppo nel profondo (ma al primo appuntamento da soli succederà) e inoltre il feeling, la chimica si avvertono subito. Il corteggiamento può iniziare fin dal primo istante e si possono vivere insieme momenti divertenti ed emozionanti.

Gli incontri offline sono decisamente adatti alle persone molto “fisiche”, che desiderano vedere in faccia una persona prima di cominciare a conoscerla. Chi ritiene che il linguaggio del corpo, il sorriso, l’odore della pelle siano assolutamente essenziali per accendere l’interesse potrebbe sentirsi un po’ penalizzato dalle chat online.

Gli incontri tradizionali, offline hanno degli svantaggi? Sì. Per chi è particolarmente timido, vive in una grande città o non si sente soddisfatto della propria rete sociale è più difficile farsi avanti o anche solo conoscere persone nuove. Inoltre, sperimentare un feeling con una persona conosciuta offline potrebbe essere deludente dal momento che si scopre che essa non desidera una relazione o è già impegnata, mentre sui siti di incontri tutti quanti gli iscritti sono dichiaratamente in cerca d’amore. Infine, dato il periodo, occorre sottolineare che nell’ultimo anno la mobilità delle persone e le loro occasioni dal vivo sono state limitate in modo così pesante da spostare qualsiasi occasione di incontro dalla “realtà” al web. In tempo di pandemia il dating online sembra essere quasi l’unico modo di incontrare persone nuove. Questo è un dato momentaneo, ma gli esperti prevedono che questo trend continuerà anche nel dopo-pandemia.