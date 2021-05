Incendio sul ponte Morandi, auto “intrappolate”

Momenti di panico per un incendio di sterpaglia, quasi sicuramente appiccato da un piromane, sul viadotto Morandi, all’altezza delle bretelle di collegamento per la via Dante. Diversi automobilisti sono rimasti “intrappolati” lungo il percorso, non potendo andare ne avanti, ne indietro.

E’ successo ieri sera. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute diverse pattuglie di carabinieri e polizia. Le forze dell’ordine hanno chiuso il tracciato, per consentire agli automobilisti di allontanarsi dalla zona.

Giunti nella zona anche i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. A tarda notte il ponte è stato riaperto.