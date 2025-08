Una donna alla 38esima settimana di gravidanza, accompagnata dal marito, è stata trasferita con l’elicottero della Capitaneria di porto dalla nave mercantile Port Fukuoka al Poliambulatorio di Lampedusa. Il mercantile Port Fukuoka, battente bandiera Isole Marshall, mercoledì ha soccorso 97 migranti che erano in mare da almeno 4 giorni, tra cui tre donne incinte. Due cadaveri di bambini sono stati recuperati dopo che la carretta si è ribaltata e tutti gli occupanti sono finiti in mare. La giovane donna e il marito hanno raccontato d’essere partiti il 26 luglio da Sfax in Tunisia.

