Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, ieri pomeriggio, lungo la Statale 640, a poche centinaia di metri dalla rotonda degli Scrittori, ad Agrigento. Lo scontro ha coinvolto una Alfa Romeo 147 e una Ford Puma. Il ferito con un’autoambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi. La viabilità per alcuni chilometri è andata letteralmente in tilt, con lunghe file di auto.

