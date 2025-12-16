In Sicilia, nel 2024, si sono registrati 11.391 incidenti stradali con lesioni a persone, 240 morti e 16.567 feriti. Il tasso di mortalità siciliano si attesta a 5,0 morti ogni 100.000 abitanti. Emerge dall’analisi Istat sugli incidenti stradali. Palermo 55 morti, Catania 46 morti, Messina 41, Siracusa 25, Trapani 24, Ragusa 19, Caltanissetta 14, Agrigento 10 ed Enna 6.

Il 77,6% degli incidenti in Sicilia, lo scorso anno, è avvenuto su strade urbane, il 16,3% su altre strade e il 6,1% su autostrade e raccordi. I dati per età, genere e ruolo mostrano un profilo netto. Tra i morti prevalgono gli uomini, soprattutto nella fascia 30-44 anni e 45-64 anni, principalmente conducenti.

Tra i feriti, la fascia più colpita è quella 15-29 anni, con un’incidenza molto elevata tra i giovani conducenti. Gli anziani over 65, pur meno coinvolti in termini assoluti, presentano una maggiore probabilità di esiti mortali, in particolare come pedoni. Le cause maggiori: distrazione, stanchezza, eccesso di velocità e uso dello smartphone alla guida.

