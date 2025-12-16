Ignoti ladri hanno messo a segno un furto al liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi” di via Matteo Cimarra ad Agrigento. Portati via un computer e uno scanner. Il danno economico non è stato quantificato.

I delinquenti sono riusciti a intrufolarsi nell’edificio scolastico sabato o domenica, visto che la scuola è rimasta chiusa. La scoperta è stata fatta lunedì mattina. Delle indagini, dopo avere raccolto la denuncia del dirigente scolastico, si stanno occupando i carabinieri.

