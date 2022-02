Incidente sulla statale, auto ferma al semaforo: un ferito

Un’auto ferma al semaforo è stata tamponata da un’altra autovettura. Coinvolto nello scontro anche un terzo veicolo. L’incidente stradale si è verificato, ieri sera, lungo la statale 189, nei pressi del bivio per Aragona e la zona industriale di Agrigento. Una persona è rimasta ferita e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non è grave. La vettura ferma al semaforo, collocato per effettuare alcuni lavori, è una Fiat 500L, e le altre due vetture sono utilitarie, tra cui una Fiat Panda, che ha avuto la peggio. Sul posto la polizia di Stato e i carabinieri.